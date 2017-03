Københavns Politi sigter fem Uber-chauffører

Opdateret kl. 14.35 - Københavns Politi har sigtet fem Uber-chauffører for overtrædelse af taxilovgivningen.



Sigtelserne er foretaget ud fra den liste, som Skat modtog sidste efterår fra Holland om indtjening på Uber-kørsel.



Det oplyser politiet i en pressemeddelelse onsdag.



Sagerne er afleveret til anklagemyndigheden, som nu skal vurdere, om der skal rejses tiltale og en eventuel bødepåstand.



Sigtelserne stopper ikke ved de fem chauffører, fortæller advokaturchef Vibeke Thorkil-Jensen.



"Vi regner med, at der kommer mange sigtelser," siger hun og tilføjer:



"Politiet fortsætter nu løbende med dels at sigte personer ud fra listen fra Skat og dels med at sigte personer, der standes i trafikken."



Det var i september sidste år, at Skat modtog oplysninger fra det hollandske skattevæsen om 2000 Uber-chauffører i Danmark. De menes tilsammen at have tjent 56 millioner kroner.



Uber er et amerikansk selskab, men den europæiske del er indregistreret i Holland.



