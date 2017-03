Bevæbnet med hyrdestave går græske bønder løs på politiet

Relateret indhold Tilføj søgeagent IMF

Græske bønder tørner onsdag formiddag sammen med politiet i Athen efter en ellers fredelig demonstration mod skatte- og pensionsreformer.



Politiet har affyret tåregas mod demonstranterne foran landbrugsministeriet.



Volden brød ud, da politikere og embedsmænd nægtede at mødes med en delegation af landmænd.



Der skal være omkring 1000 demonstranter, og de slog ifølge nyhedsbureauet Reuters med kæppe og hyrdestave mod politiet.



De fleste af bønderne er kommet til den græske hovedstad fra øen Kreta, der ligger flere timers færgesejlads fra Athen.



"Vi er kommet fra Kreta for at skabe frihed for landmændene. Vi er ikke kommet for at slås," siger Yiannis Psarakis, der selv arbejder som landmand, til græsk tv.



To personer er anholdt for at ødelægge vinduer på politibiler. Det fortæller en politikilde til det franske nyhedsbureau AFP.



Græske tv-billeder viser, at bønderne også kaster sten mod politiet.



De kræver, at regeringen sløjer en skattestigning, da de højere skatter truer deres levegrundlag.



Det er EU og Den Internationale Valutafond (IMF), som har krævet skattestigninger og pensionsreformer, så Grækenland kan rette op på sin kriseramte økonomi.



De krav har fulgt flere store hjælpepakker til Grækenland fra de store kreditorer.



/ritzau/