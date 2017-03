Røde partier vil have kønsopdelt lønstatistik tilbage

Lønforskellene mellem mænd og kvinder skal dokumenteres, også for små og mellemstore virksomheder.



Det mener partierne på Folketingets venstrefløj, der vil have kønsopdelte lønstatistikker for små- og mellemstore firmaer.



I dag er det kun virksomheder med mindst 35 ansatte, der skal kønsopdele opgørelserne over, hvad de ansatte tjener.



SF's formand, Pia Olsen Dyhr, mener, at lønforskellen mellem mænd og kvinder er alt for stor. Hun henviser til, at selv når man korrigerer for uddannelseslængde og andre faktorer, er der forskel.



"Det er katastrofalt i et land, der kalder sig verdens mest ligestillede, at der kan være så stor forskel mellem mænd og kvinder," siger Pia Olsen Dyhr.



Derfor ærgrer det partierne, at den borgerlige regering har afskaffet kravet om kønsopdelte lønstatistikker for virksomheder med mindre end 35 ansatte.



"Vi er ikke i mål med ligestilling, og vi kan ikke komme sovende til det," siger Pia Olsen Dyhr.



Alternativet og Enhedslisten er på samme linje.



"Hvis vi skal have nogen som helst mulighed for at ændre på ligelønnen, skal vi kende fakta," mener Enhedslistens Pernille Skipper.



"Jeg tror ikke, at arbejdsgiverne gerne vil gøre forskel. Men når man ikke bliver opmærksom på det, så tænker man heller ikke så meget over det," siger ligestillingsordfører Carolina Magdalena Maier (AL).



Dansk Erhverv, der har mange mindre virksomheder blandt sine medlemmer, er derimod glad for, at statistikkerne er blevet afskaffet.



"Det bliver en uforholdsmæssigt tung byrde for en lille, ejerledet virksomhed," siger Flemming Martinussen, der er ansættelsesretschef i organisationen.



Det argument kalder Socialdemokratiets ligestillingsordfører, Rasmus Horn Langhoff, for noget sludder.



Meningen med statistikkerne er, at arbejdsgiveren og tillidsmændene har noget at diskutere ud fra, så de kan se, om virksomheden overholder lovens krav om ligeløn, forklarer han.



Spørgsmål: Kan man så forvente, at I vil genindføre det, hvis I får regeringsmagten efter næste valg?



"Det kan være, der kommer nogle ændringer hist og her. Men i en eller anden form giver det rigtig god mening," siger Rasmus Horn Langhoff.



En undersøgelse fra ingeniørforeningen Ida opgjorde i 2015 den "uforklarlige lønforskel" mellem mænd og kvinder til 4,3 pct. Tal fra Djøf fra samme år sætter den til 7,9 pct. for ansatte uden ledelsesansvar.



/ritzau/