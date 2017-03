Hawaii vil hive Trumps nye indrejseforbud i retten

Den amerikanske delstat Hawaii oplyser tirsdag, at den vil forsøge at få suspenderet præsident Donald Trumps nye indrejseforbud ved en domstol.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Det nye forbud er planlagt til at træde i kraft 16. marts.



Trump underskrev i slutningen af januar en præsidentiel ordre, som forbød borgere fra syv lande at rejse ind i USA de næste 90 dage.



Det skabte kaos og demonstrationer, og i februar blev forbuddet suspenderet, efter at delstaten Washington havde udfordret det ved en domstol.



Kort efter meldte Trump ud, at han var på vej med et nyt indrejseforbud.



Det nye forbud, som han underskrev mandag, tæller seks lande, efter at Irak er blevet strøget fra listen.



Derudover vil personer med opholdstilladelse eller visum fra de pågældende lande få lov til at rejse ind i USA.



De seks tilbageværende lande på listen er Iran, Yemen, Sudan, Libyen, Somalia og Syrien.



Den demokratiske justitsminister i Hawaii, Douglas C. Chin, kalder ifølge NBC News det nye indrejseforbud for en version 2.0 af det første forbud.



"Den nye ordre er ikke andet end en version 2.0 af et forbud mod muslimer. Under påskud af at tage hensyn til den nationale sikkerhed er forbuddet fortsat rettet mod indvandrere og flygtninge," siger han.



Ifølge advokater for delstaten vil Hawaii onsdag indgive en begæring til en føderal dommer om at udstede en midlertidig suspendering, der skal blokere for gennemførelsen af det nye forbud.



En af delstatens ledende advokater, Neal Katyal, siger i et interview med CNN, at det nye forbud er omfattet af forbehold.



"Det nye indrejseforbud lider under de samme forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige fejl som det første," siger han.



Det nye forbud er rettet mod samtlige flygtninge i 120 dage.



I det oprindelige dekret var syriske flygtninge nægtet adgang på ubestemt tid, men i det nye indgår de på lige vilkår med øvrige flygtninge.



Ifølge udenrigsminister Rex Tillerson handler forbuddet om at beskytte USA.



Den ene dommer bag suspenderingen af det første forbud, rigsadvokat Bob Ferguson fra delstaten Washington, har desuden meddelt, at han er i gang med at gennemgå den nye ordre meget grundigt.



Justitsministeriet i USA afviser at kommentere beslutningen fra Hawaii.



