Overhuset vil give parlamentet mere brexit-magt

Overhuset i det britiske parlament vil give parlamentet flere beføjelser til eventuelt at afvise den endelige aftale, som regeringen vil indgå med EU om brexit.



Tirsdag aften vedtog Overhuset sådan et forslag med stemmerne 366 for og 268 imod.



Overhuset - House of Lords - hæfter dermed ekstra betingelser på den lov, som giver premierminister Theresa May magten til at udløse den såkaldte artikel 50 om udmeldelse af EU - i daglig britisk tale brexit.



Den ekstra betingelse kræver, at parlamentet skal godkende en brexitaftale, inden den debatteres af Europa-Parlamentet, som skal sige ja eller nej til aftalen.



Hvis det hele går galt, skal parlamentet i London stemme om en beslutning om at sige farvel til EU uden en aftale.



I forvejen har regeringen lovet parlamentet, der også består af det folkevalgte Underhus, at det kan stemme om den endelige aftale.



Men regeringen har ment, at det vil skade dens forhandlingssituation, hvis den ikke kan udvandre fra forhandlingerne uden videre.



Argumentet er, at EU kan finde på at tilbyde en ringere aftale end ellers og så håbe på, at parlamentet i London siger nej.



Reuters skriver, at de britiske ministre nu vil forsøge at ændre Overhusets beslutning i Underhuset.



David Davies, der er regeringens brexitminister, siger ifølge nyhedsbureauet AFP, at afstemningen i Overhuset er "skuffende".



Han beskylder nogle af medlemmerne for med overlæg at prøve at "frustrere" processen med at komme ud af EU.



"Det er regeringens intention at sikre, at det ikke sker. Vi vil nu sigte på at få fjernet disse ændringer i Underhuset," siger han.



/ritzau/Reuters