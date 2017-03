Tyrkiet: Systematisk pres mod tyrkere i Tyskland

Relateret indhold Artikler

Tyrkiske statsborgere i Tyskland udsættes for et systematisk pres, og det er uacceptabelt.



Det siger den tyrkiske udenrigsminister, Mevlüt Çavusoglu.



Han er tirsdag aften kommet til Hamburg i Nordtyskland, hvor han taler til et vælgermøde forud for folkeafstemningen om en ny forfatning 16. april i Tyrkiet.



Tyskland har ellers altid været et "venligsindet land", siger ministeren ifølge netavisen tagesschau.de i Hamburg.



Udenrigsministeren taler til tyrkiske statsborgere i Tyrkiets generalkonsuls residens i Hamburg.



Omkring 300 personer er mødt op, skriver det tyske nyhedsbureau dpa.



Han taler fra en balkon og har medbragt en hilsen fra præsident Recep Tayyip Erdogan.



Tyrkerne havde ellers planlagt, at vælgermødet skulle foregå et andet sted. Men den bygning, hvor mødet skulle have fundet sted, blev lukket af myndighederne, skriver Reuters.



Ministeren har kritiseret Tyskland for at søge at stoppe politiske møder, der opfordrer tyrkiske statsborgere i Tyskland til at stemme ja ved folkeafstemningen.



"Lad venligst være med at give os lektioner i menneskerettigheder og demokrati," siger udenrigsministeren.



Han beskylder desuden Europa for at være fremmedfjendsk.



I Tyskland bor der omkring 1,5 mio. tyrkere, som har stemmeret i Tyrkiet.



Folkeafstemningen skal vedtage eller forkaste et forslag, der vil give præsidentembedet flere beføjelser.



Regeringen og den nuværende præsident Erdogan anbefaler et ja.



Erdogan bliver den første, som får beføjelserne.



