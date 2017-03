McMaster er godkendt som Trumps nationale sikkerhedsrådgiver

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

Generalløjtnant H.R McMaster bliver national sikkerhedsrådgiver for USA's præsident, Donald Trump.



Det har det amerikanske senats komité for væbnede styrker med overvældende flertal godkendt.



Udvalget stemte 23 ja og to imod McMaster.



Det er ikke normalt, at senatet godkender præsidentens sikkerhedsrådgiver. Men i det her tilfælde kræves det af amerikansk lov, idet McMaster er officer i aktiv tjeneste.



Den 54-årige Herbert Raymond McMaster bliver Trumps anden nationale sikkerhedsrådgiver.



Den første var Michael Flynn, som Trump fyrede i februar, efter at det kom frem, at Flynn havde haft møder med Ruslands USA-ambassadør og diskuteret sanktioner.



De fandt sted, inden Trump tiltrådte, men Flynn havde sagt noget andet til vicepræsident Mike Pence.



