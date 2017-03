K langer ud efter LA-minister: Hun bør inddrage os mere

Kirke- og kulturminister Mette Bock (LA) er åben for at fjerne statens tilskud til præsters lønninger. Hun vil også gerne sænke licensen med fem procent fem år i træk.



Ingen af delene vil regeringspartneren De Konservative gå med til. Og De Konservative er "blevet meget forundrede" over meldingerne fra Mette Bock, fortæller kulturordfører Naser Khader.



"Man burde jo kunne gå ud fra, at kulturministeren er bekendt med regeringsgrundlaget og regeringens politik, og man kan derfor undre sig, når kulturministeren udtaler sig om sager, der ikke er regeringens politik."



"Hun burde blive bedre til at inddrage de borgerlige ordførere. Det ville lette arbejdet," udtaler Naser Khader i en skriftlig kommentar til Ritzau på dagen, hvor Mette Bock har siddet i Kulturministeriet i 100 dage.



"Det ville måske betyde, at vi undgik de her underlige sager, hvor ministeren pludselig melder noget ud, som så alligevel viser sig ikke at være regeringens politik."



Naser Khader henviser også til opgøret mellem kulturministeren og Dansk Folkepartis kulturordfører, Alex Ahrendtsen.



Begge politikere spillede mandag ud med det samme forslag i to forskellige medier: De ville fjerne orkestre og koncerthuse fra DR. DF-ordføreren beskyldte efterfølgende ministeren for at løbe med hans idéer.



Også kritik af Ole Birk Olesen



Mette Bock er ikke den eneste minister, der har fået kritik for ikke at have god nok føling med ordførerne. Også hendes partifælle transportminister Ole Birk Olesen (LA) har stået for skud.



Dansk Folkeparti har i forbindelse med markeringen af regeringens første 100 dage generelt kritiseret VLAK for ikke at inddrage sit støtteparti godt nok.



Det fik mandag De Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, til at understrege vigtigheden af, at DF "tilgodeses i særlig grad".



"Jeg tror, at det handler meget om, at man som minister er god til at involvere ordførerne fra DF."



"Man skal tage dem med i processen, give dem indflydelse og indsigt i nogle af de regeringsprocesser, der er i gang, før det når offentlighedens søgelys," sagde hun.



Ministeren har ikke ønsket at kommentere udtalelserne fra Naser Khader.



/ritzau/