Nyt nederlag til May: Parlamentet skal nikke god for brexit-aftale

Det britiske parlament skal have chancen for at vende en tommel op eller ned for den brexit-aftale, som premierminister Theresa May forhandler hjem med EU.



Det er beskeden fra et flertal i det britiske overhus, House of Lords, tirsdag aften, skriver de internationale medier.



Theresa May har - med udfaldet af brexit-afstemningen i ryggen - bedt om maksimal frihed til at forhandle en aftale med EU på plads, således at hun ikke skal forbi parlamentet og bede om dets syn på sagerne undervejs.



Men den går altså ikke ifølge flertal i House of Lords. 366 stemte for at ændre May's brexit-køreplan, så parlamentet kan bede hende genforhandle en aftale, hvis parlamentet ikke mener, at aftalen er god nok for Storbritannien. 268 stemte imod.



Det er andet nederlag, som Theresa May lider i overhuset, efter det i sidste uge stemte for at sikre EU-borgeres rettigheder i Storbritannien.



En ekstra betingelse på lov



House of Lords hæfter med afgørelsen ekstra betingelser på den lov, som giver premierminister Theresa May magten til at udløse den såkaldte artikel 50 om udmeldelse af EU - i daglig britisk tale brexit.



Den ekstra betingelse kræver, at parlamentet skal godkende en brexitaftale, inden den debatteres af Europa-Parlamentet, som skal sige ja eller nej til aftalen.



Eller, hvis det hele går galt, så skal parlamentet i London stemme om en beslutning om at sige farvel til EU uden en aftale.



I forvejen har regeringen lovet parlamentet, der også består af det folkevalgte Underhus, at det kan stemme om den endelige aftale.



Men regeringen har ment, at det vil skade dens forhandlingssituation, hvis den ikke kan udvandre fra forhandlingerne uden videre.



Argumentet er, at EU kan finde på at tilbyde en ringere aftale end ellers og så håbe på, at parlamentet i London siger nej.



Reuters skriver, at de britiske ministre nu vil forsøge at ændre Overhusets beslutning i Underhuset.