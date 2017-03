Industriens Pension: Hollandsk valg kan afsløre EU-krisens omfang

Når de hollandske vælgere i næste uge sætter deres stemmer ved landets parlamentsvalg, kan det give et nys om, hvor udsat EU-samarbejdet - og ikke mindst euroen - er.



Blandt partierne er nemlig Geert Wilders' Frihedsparti, og meningsmålinger har peget i retningen af omkring en fjerdedel af stemmerne til partiet, påpeger porteføljemanager i Industriens Pension Morten Kongshaug.



"Det hollandske valg er en strømpil på, hvor alvorlig den politiske krise er i kernen af EU-samarbejdet. Hvis Geert Wilders får et rigtigt godt valg, vil bekymringen for det franske præsidentvalg stige yderligere, og investorer og regeringschefer vil for alvor begynde at bekymre sig om eurozonens overlevelse," lyder det fra Morten Kongshaug.



Han henviser til det kommende franske præsidentvalg, der har skabt uro på de finansielle markeder, da den højrenationale kandidat Marine Le Pen ønsker at trække Frankrig ud af eurosamarbejdet.



Ifølge meningsmålingerne ser hun ud til at gå sikkert videre til valgets anden runde, hvor hun til gengæld står til at tabe.



"Hvis Le Pen mod forventning kan indtage Élyséepalæet, kan det meget vel være dødsstødet for euroen og EU. Især hvis parlamentsvalget i juni giver Le Pen en massiv mandatfremgang. Det er ikke hovedscenariet, men vi taler her om den største risiko for finansiel stabilitet i EU," siger Morten Kongshaug.



Der vil ved det hollandske valg være fokus på, om meningsmålingerne har været retvisende. For hverken ved det amerikanske præsidentvalg og ved EU-afstemningen i Storbritannien opsnappede meningsmålingerne til fulde de folkelige protester.



"Det åbne spørgsmål er, om det også er tilfældet i Holland. Hvis meningsmålingerne ikke fanger folkestemningen i Holland, kan det samme naturligvis være tilfældet i Frankrig. Og så begynder alarmklokkerne for alvor at ringe," mener Morten Kongshaug.



Han ser det samtidig som et stort slag for EU-samarbejdet, hvis Frihedspartiet skulle gå hen at få afgørende politisk indflydelse i Holland.



Hollænderne går til valg 15. marts.



/ritzau/FINANS