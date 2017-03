Statsminister: Det skal regeringen levere resten af året

VLAK-regeringen har tirsdag siddet i 100 dage.



Regeringens første periode har båret præg af uro i blå blok, hvor Dansk Folkeparti har lavet politiske aftaler med Socialdemokratiet og kritiseret regeringen for ikke at inddrage DF nok.



Når statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) ser tilbage på de seneste 100 dage, er det imidlertid med et blik for, hvilken politik regeringen har gennemført.



For fremtiden har regeringen flere ambitioner på Danmarks vegne, lyder det.



"Vi skal gøre, hvad vi kan for at gøre Danmark stærkere, friere og tryggere. Det er vores fælles ambition," siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau



I 2017 går regeringen efter at få skabt tryghed for boligejerne ved at få en aftale om en ny boligskat på plads. Der skal også sættes ind over for bander- og rockergrupperinger med en ny bandeaftale.



"Vi skal i gang med en langt stærkere indsats for at sikre, at ingen unge efterlades alene uden uddannelse eller arbejde. Vi skal have alle med."



"På den længere bane skal vi gøre endnu mere for, at det bedre kan betale sig at arbejde. Vi skal også skabe gode rammer for vores virksomheder," siger han.



På udlændingeområdet skal der også fortsat være fokus, lyder det fra Lars Løkke Rasmussen.



"Vi skal fortsat have en sikker hånd på rattet, så udlændingetilstrømningen forbliver under kontrol, og de, der kommer, får sig et arbejde og bidrager til det samfund, de bor i."



I den seneste meningsmåling, som er foretaget af Voxmeter for Ritzau, står både Venstre og Liberal Alliance til tilbagegang sammenlignet med valgresultatet i 2015.



Alligevel er der flere ting at glæde sig over som Danmarks statsminister.



For Lars Løkke Rasmussen er de vigtigste resultater i regeringens første periode en lav arbejdsløshed, en mindskelse af tilstrømningen af asylansøgere og en generel fremgang i hele Danmark.



"Det vigtigste er i virkeligheden, at det går godt i Danmark. Det er jo ikke alene regeringens fortjeneste, men alligevel glæder jeg mig meget over det," siger han.



