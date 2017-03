Relateret indhold Tilføj søgeagent EU

EU-Kommissionen

Europa-Parlamentet Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Organisationer EU

EU-Kommissionen

Europa-Parlamentet

Danmark skal fremover være med i EU's tvungne flygtningekvoter for at få lov til at fortsætte i EU's asylsamarbejde, når en ny reform er vedtaget.



Det mener det liberale svenske EU-parlamentsmedlem Cecilia Wikström, der har udarbejdet Europa-Parlamentets første svar på EU-Kommissionens reformforslag.



"Enten er man med, eller også er man ikke med," siger Wikström.



"Det er ligesom: Enten er man gravid, eller også er man ikke gravid," siger hun.



Cecilia Wikström er såkaldt rapportør for parlamentets borgerrettighedsudvalg. Hun siger, at alle EU-lande skal have en flygtningekvote.



"Alle EU-lande må tage ansvar og være med i omfordelingsmekanismen," siger hun.



I dag står Danmark på grund af retsforbeholdet uden for EU's omstridte flygtningekvoter, der omfordeler flygtninge i hele EU.



Og Danmark ønsker heller ikke i fremtiden at være med i EU-kvoterne. Men omvendt vil Danmark gerne blive i det såkaldte Dublin-system.



Dublin-systemet fastslår, at første ankomstland som udgangspunkt skal behandle en asylansøgning, og den regel har sendt flere ud af Danmark end ind i Danmark.



Cecilia Wikström foreslår flere ændringer i EU-Kommissionens asyludspil, som Europa-Parlamentet skal være med til at vedtage.



Blandt andet afviser hun EU-Kommissionens forslag om, at lande, der ikke vil tage imod EU's kvoteflygtninge, midlertidigt kan betale sig fra det.



Prisen for at slippe skal være 250.000 euro (knap 1,9 millioner kroner) per flygtning per år, hedder det i kommissionens reformforslag.



Men det afviser Wikström i sin rapport til parlamentet.



"Jeg finder det dybt uetisk at sætte et prismærke på hvert menneske. EU burde være kommet længere," siger hun.



Lande, der ikke deltager i omfordelingssystemet, skal ikke have ret til at modtage støtte fra EU's struktur- og investeringsfonde, mener Wikström.



For at lette overgangen foreslår hun til gengæld en femårig overgangsperiode.



Det kan give skeptiske lande mulighed for at vænne sig til at modtage asylansøgere i den EU-omfordeling, der udløses under kriser med store strømme af flygtninge.



Cecilia Wikström foreslår desuden, at omfordelingen fra et land under stort flygtningepres kan suspenderes.



Det kan ske, hvis landet ikke bevogter sine ydre grænser eller lader asylansøgere rejse uregistrerede videre til andre EU-lande.



Danmark er i dag med i det nuværende Dublin-samarbejde gennem en parallelaftale.



/ritzau/