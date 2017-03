Europæisk erhvervsliv i Kina sender nu en opsigtsvækkende advarsel hjem til hovedstæderne: Det centralt styrede Kina vil have global dominans i en stribe high-tech brancher, spændende fra el-biler over robotter til avanceret medicinsk teknologi.



Årsagen er, at det kommunistiske styre med de næsten bundløse lommer centralt har fastsat mål for ikke bare lokale, men også globale markedsandele indenfor for ti højteknologiske sektorer.



"De instrumenter, der anvendes for at fremme udviklingen af (Kinas industripolitk, red.), er meget problematiske," hedder det i en 70 sider lang advarende analyse fra EU Chamber of Commerce i Beijing.



Kritikken handler om China Manufacturing 2025, en industripolitik fra 2015, hvor regeringen identificerer ti sektorer, hvor lokale virksomeder både skal dominere hjemmemarkedet og være internationalt konkurrencedygtige.



Kineserne er inspirerede af Tysklands "Industrie 4.0", en ligeledes regeringsstyret strategi for digital omstilling.



Jörg Wuttke, der er præsident for det europæiske handelskammer, siger til ft.com, at den kinesiske plan er meget usædvanlig, fordi den har specifikke mål for markedsandele både i Kina og på udenlandske markeder.



Det har skabt bekymring i europæiske hovedstæder, at kinesiske statsvirksomheder på "finansielle steroider" vil oversvømme resten af verden med avanceret teknologi til dumpingpriser, som det allerede er sket med lavteknologiske produkter.



I forvejen er flere lande med USA og Tyskland i spidsen allerede begyndt stoppe kinesiske overtagelsesforsøg af virksomheder, man betragter som teknologisk strategiske.



En ny bølge af kinesiske high-tech produkter, der udkonkurrerer lokale industrier, vil givetvis føre til endnu højere krav om beskyttelse af hjemmemarkeder og dermed mere af den protektionisme, der for alvor truer i USA under præsident Donald Trump.



"Men vi kommer ikke med rapporten for at opfordre til protektionisme, men med henblik på den voksende populisme i Europa" siger Jörg Wuttke advarende til ft.com.



Kinas massive sats på at kunne vinde den globale kamp om en række nye teknologier er en kamp for at komme op i værdikæden.



Stigende lønninger, der allerede nu er højere end i asiatiske nabolande som Vietnam, men også højere end i f.eks. Mexico og Brasilien og selv Grækenland og Portugal, og en aldrende befolkning og derfor en mindre arbejdsstyrke, svækker konkurrenceevnen på lavteknologisk produktion.



Derfor er europæiske virksomheder med produktion i Kina under voldsomt pres for at gøre deres teknologi tilgængelig.



"Europæiske virksomheder står overfor et voksende pres, hvor prisen for at få markedsadgang på kort sigt er, at de åbner for deres avancerede teknologi til kineserne," hedder det i rapporten fra EU Chamber of Commerce.



Man henviser bl.a. til, at tyske Siemens har måttet lade kinesere producere højhastighedstog med tysk viden på licens, hvorefter de kinesiske producenter har taget deres viden med ud i verden for at konkurrere direkte mod Siemens.



At den begyndende konflikt mellem Kina, EU, USA og andre dele af verden længe er foregået bag kulisserne fremgår af en regeringsrapport til Folkekongressen, hvori det hedder, at "udenlandske virksomheder vil blive behandlet på samme måde som lokale," når det handler om bl.a. offentlige indkøb og fortrinsstilling i programmet "Made in China 2025."



På Folkekongressen er det netop blevet offentliggjort, at målet for Kinas økonomiske vækst er på 6,5 til 7 pct., hvilket er uændret i forhold til 2016 og markerer, at årtierne med tocifrede vækstrater ikke kommer tilbage.



Tværtimod synes styret at være i en hård kamp for blot at bevare de eksisterende vækstrater, der ifølge flere økonomiske iagttagere ikke er på mere end cirka halvdelen af væksten i gælden, der allerede er på over 230 pct. af bnp.



Frygten for at gældsboblen sprænger er den mest fremtrædende faktor, når man taler om en mulig hård landing for Kinas økonomi.