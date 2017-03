Republikanere afslører plan for afvikling af sundhedsreform

De republikanske medlemmer af Repræsentanternes Hus har mandag løftet sløret for et lovforslag, der skal ophæve centrale punkter i sundhedsreformen Obamacare.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



Forslaget indebærer blandt andet et stop for udvidelsen af det statsligt finansierede Medicaid-program for de fattigste i USA.



Derudover vil man indføre et loft over den fremtidige offentlige finansiering af Medicaid.



Derudover vil Republikanernes lovforslag gøre op regler, der gør det obligatorisk for personer at have en sundhedsforsikring.



"Efter flere års brudte løfter under Obamacare har Repræsentanternes Hus i dag taget et vigtigt skridt," siger formand for energi- og handelsudvalget i Repræsentanternes Hus Greg Walden i en erklæring ifølge AFP.



"Kort sagt har vi en bedre måde at tilbyde løsninger, der sætter patienter - ikke bureaukraterne - først. Og vi arbejder fremadrettet i en fælles indsats for at redde det amerikanske folk fra det rod, Obamacare har skabt," tilføjer han.



Lovforslaget skal godkendes både i Repræsentanternes Hus og Senatet.



Republikanerne i Kongressen har gentagne gange lovet, at man vil afvikle og erstatte den forhenværende præsident, Barack Obamas, sundhedsreform, der blev vedtaget i 2010 under navnet Affordable Care Act.



Kort efter sin indsættelse udstedte præsident Donald Trump et dekret rettet imod "at minimere den økonomiske byrde" af sundhedsreformen Obamacare.



Han ønsker i stedet, at der skal skabes øget konkurrence mellem private forsikringer.



At afskaffe Obamacare har en høj prioritet blandt Republikanerne. De har flertal i begge Kongressens kamre.



Over 20 millioner amerikanere, som tidligere var uden sygesikring, er blevet dækket med forsikringer under Obamacare.



