Trump-administrationen vil tage de fornødne skridt for at modsvare nordkoreansk missilaffyring.



Sådan lyder udmeldingen fra Det Hvide Hus, efter at Nordkorea mandag morgen har affyret fire missiler ud over Det Japanske Hav.



Modsvaret vil ifølge nyhedsbureauet Reuters blandt andet inkludere et avanceret raketforsvar i Sydkorea, der kendes under betegnelsen THAAD.



USA fordømmer Nordkoreas missiltest, og understreger at landet er klar til "at bruge alle ressourcer til rådighed mod denne voksende trussel".



Ingen af missilerne, som Nordkorea affyrede mandag morgen lokal tid, var tilsyneladende interkontinentale ballistiske missiler.



Interkontinentale ballistiske missiler kan have en rækkevidde, der gør det muligt at ramme det amerikanske kontinent fra Nordkorea.



Ifølge både den japanske og sydkoreanske regering var der tale om ballistiske missiler, der fløj over 1000 kilometer, før de styrtede ned i havet.



/ritzau/Reuters