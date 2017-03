EU-udvalg truer banker på livet ved medvirken til skattesnyd

Relateret indhold Artikler

Banker, revisorer og advokater, der hjælper deres kunder med at skjule formuer for skat og politi, skal kunne miste retten til at drive erhverv.



Det er ifølge den socialdemokratiske EU-parlamentariker Jeppe Kofod et af de forslag, som Europa-Parlamentets særlige skattesnydsudvalg er på vej til at fremsætte.



"Man skal kunne miste sin ret til at drive forretning, hvis man bliver taget i at hjælpe med at lave ulovligheder," siger Jeppe Kofod.



Han er med i spidsen for Europa-Parlamentets kulegravning af den skattesnyd og hvidvask af penge, som de såkaldte Panama-papirer har afsløret.



Udvalget har mandag i Bruxelles haft sin tredje og sidste høring om den rolle, som banker, revisorer og advokater har spillet i skandalen.



"Det er helt tydeligt, at der ikke er kontrol nok, og at de her mellemmænd slipper for nemt af sted med at medvirke til ulovligheder," siger Jeppe Kofod efter den sidste høring.



"Hvis der er nogle ordentlige sanktioner for disse mellemmænd, så vil de heller ikke medvirke til det," siger han.



Mere offentlighed om ejerskaber



Jeppe Kofod siger, at Europa-Parlamentet også vil foreslå større gennemskuelighed, når det gælder mulighederne for at kontrollere, hvem der ejer hvad.



"Der skal være offentlige registre over, hvem der ejer hvilke selskaber, fonde og formuer," siger han.



"Så kan det kontrolleres, om de betaler den skat, de skal."



Sammen med den liberale tjekke Petr Jezek er Kofod ordfører for det udvalg, som parlamentet har nedsat for at komme til bunds i Panama-skandalen.



Den begyndte at rulle, da 11,5 millioner dokumenter fra det panamanske advokatfirma Mossack Fonseca blev lækket for et år siden.



Europa-Parlamentets særlige udvalg skal være færdig med sit arbejde til november.



/ritzau/