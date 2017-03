Løkke forventer at hans ministre inddrager DF

Dansk Folkeparti føler sig udstillet og tilsidesat af regeringen, har kritikken fra støttepartiet lydt op til tirsdag, hvor VLAK-regeringen har siddet 100 dage.Hvis regeringen vil have et godt samarbejde, må den holde op med at fremstille DF som et bagstræberisk parti og begynde at inddrage det i udspil, før de kan læses i avisen, lød det i weekenden fra DF-toppen. Adspurgt om statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) anerkender kritikken fra sit støtteparti - og om han vil følge op på det i regeringen, svarer han i et skriftligt svar til Ritzau:"Dansk Folkeparti har altid været parat til at tage et medansvar for nødvendige beslutninger, mens eksempelvis Socialdemokratiet alt for ofte er veget bort fra ansvaret og har set passivt til.""Jeg har en hyppig og tillidsfuld dialog med Dansk Folkepartis leder. Og jeg forventer, at mine ministre følger mit eksempel og løbende inddrager og orienterer det parlamentariske grundlag."I weekenden udtalte DF-næstformand Søren Espersen til Ritzau:"Hvis man vil have et godt regeringsforløb, er det helt nødvendigt at være rigtig, rigtig god ved sit støtteparti. Så er man også sikker på loyalitet."/ritzau/