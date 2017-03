EU giver sig selv flere muskler i forsvarssamarbejdet

EU har mandag taget et stort skridt mod at styrke samarbejdet på forsvarsområdet.



Forsvars- og udenrigsministrene har på deres fælles møde i Bruxelles besluttet at etablere en ny stående enhed til at planlægge og koordinere nuværende og fremtidige støtteoperationer.



Det gælder de igangværende træningsmissioner i Mali, Somalia og Den Centralafrikanske Republik.



Men enheden skal også gøre det nemmere at etablere den slags missioner i fremtiden, fordi man ikke hver gang skal starte forfra med at etablere en struktur.



"Det er et af de områder, hvor vi i EU's historie traditionelt har været mest splittet. Vi har haft det svært på forsvarsområdet siden 1950'erne," siger udenrigschef Federica Mogherini.



Den nye enhed bliver kendt under den engelske forkortelse MPCC, som på dansk står for Den Militære Planlægnings- og Udførselsenhed.



Ingen dansk deltagelse



MPCC får til huse i EU's Udenrigstjeneste og skal i første omgang omfatte omkring 30 medarbejdere.



Enheden skal kun bruges til støtteoperationer og ikke til operationer, der kan anvende magt og udføre opgaver, der normalt varetages af et lands regering.



Senere ventes forsvarssamarbejdet udbygget med et koncept kaldet Pesco, der skal gøre det muligt for grupper af lande at gå sammen om mere krævende kampoperationer.



Danmark deltager ikke i det nye samarbejde på grund af det danske forbehold på forsvarsområdet.



Men forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) ser god mening i, at de øvrige EU-lande styrker deres samarbejde, så længe det ikke lapper over arbejdet i Nato.



"Langt hen ad vejen er det jo positivt. Vi skal sikre, at man ikke duplikerer det, Nato foretager sig. Men det er da rigtig fint, at EU kan lave noget, der kompletterer Nato-samarbejdet og omvendt."



Udenrigschef Mogherini forsøger i sin beskrivelse også at lægge en dæmper på opfattelsen af, at der er tale om forløberen til en egentlig EU-hær.



"Det er ikke en europæisk hær. Jeg ved godt, at det er et mærkat, nogle bruger. Men der tale om en mere effektiv måde at håndtere vores arbejde på det militære område," siger Mogherini.



/ritzau/