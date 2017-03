Hjort forholder sig tavs til akavet første møde i EU

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) forholdt sig tavs, da han mandag formiddag for første gang var til møde i Bruxelles med de øvrige europæiske forsvarsministre i EU.



I sidste måned var Hjort også i Bruxelles til sit første møde i Nato, hvor Danmark er aktiv deltager i det militære samarbejde. Men i EU-regi står Danmark uden for alt, der handler om militært samarbejde.



- Nu starter jeg ikke en debat om vores forsvarsforbehold, for den politik ligger fast. Men det er lidt akavet bare at sidde og lytte på det.



- Som ny forsvarsminister føles det jo mærkeligt at skulle deltage i et møde, der handler om det, der lige præcis er dansk kerneområde - og så sidder vi der med vores forsvarsforbehold, siger Hjort efter mødet.



/ritzau/