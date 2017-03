Samuelsen vil bevare EU's gulerod på urolige Balkanlande

EU skal ifølge udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) tage den seneste tids spændinger i flere lande på det vestlige Balkan meget alvorligt.



Og selv om han ikke ser det som sandsynligt, at nogen af landene kommer med i EU inden for de nærmeste år, skal de vide, at døren stadig står åben.



- Det er vigtigt, at vi har EU som et perspektiv for dem.



- Jeg vil ikke helt fuldstændig afskære, at for eksempel Serbien inden for en eller anden overskuelig fremtid har mulighed for at blive medlem af EU, siger Samuelsen ved ankomsten til mandagens møde med EU-kollegerne i Bruxelles.



Den danske minister siger, at EU skal have "en intens dialog" med landene - og også være klar til at løfte pegefingeren, når de træder ved siden af.



Han henviser blandt andet til den anstrengte situation mellem Serbien og Kosovo. I januar forsøgte Serbien for eksempel at sende et tog påmalet teksten "Serbien er Kosovo" ind i Kosovo.



Der er også spændinger i Bosnien-Hercegovina, Makedonien og Albanien. Fra europæisk side frygter man, at Rusland puster til ilden.



Flere europæiske politikere og iagttagere frygter, at Rusland således udnytter et tomrum, som konsekvens af at EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, har afvist at optage nye lande i EU inden for sin femårige regeringsperiode.



Anders Samuelsen medgiver, at Rusland kan se en mulighed for at blande sig.



- Det er altid sådan i international politik, at hvis nogen trækker sig, så er der et vakuum - og så er der andre, der kan fylde det op.



- Det bliver måske tydeligere og tydeligere, at Rusland aktivt søger de huller, der måtte opstå.



/ritzau/