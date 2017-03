Polen vil ikke forlænge EU-præsidents mandat

Polens regering vil foreslå en polsk europaparlamentariker som efterfølger til den nuværende EU-præsident, Donald Tusk.



Regeringspartiet PiS er imod at give Tusk yderligere to et halvt år på posten, som han har ønsket.



EU's ledere skal tage stilling til spørgsmålet på et topmøde i Bruxelles torsdag.



"Jeg har netop sendt et diplomatisk notat om at foreslå Jacek Saryusz-Wolski som kandidat til EU-præsidentposten," siger den polske udenrigsminister, Witold Waszczykowski, til det polske nyhedsbureau PAP.



Det er usædvanligt, at en toppost i EU besættes af en person, der ikke har opbakning fra sin egen regering.



Den 68-årige Saryusz-Wolski, som Polen foreslår i stedet for Tusk, har været medlem af Europa-Parlamentet siden 2004.



Den stærke mand i polsk politik, regeringspartiet PiS' leder, Jaroslaw Kaczynski, nægter ifølge nyhedsbureauet Reuters at støtte Tusk.



"Donald Tusk er en politiker, der bryder Den Europæiske Unions grundlæggende regler," sagde Kaczynski tidligere på ugen og tilføjede, at Tusk "under ingen omstændigheder" kan regne med den polske regerings opbakning.



Både Tusk og Kaczynski er tidligere premierministre i Polen. Det er velkendt, at der er dårlig luft mellem de to. Kaczynski har også sagt, at han holder Tusk "moralsk ansvarlig" for sin tvillingebrors død i et flystyrt i 2010.



Selv om Kaczynski ikke leder den nuværende regering, regnes han af iagttagere af polsk politik som den toneangivende stemme for premierminister Beata Szydlos regering.



Tusk menes imidlertid at have opbakning fra flertallet af de europæiske politiske ledere, så han kan blive på posten. Også Lars Løkke Rasmussen (V) støtter den nuværende EU-præsident.



Polen kan ikke blokere for, at Tusk fortsætter på posten. Der kræves ikke enstemmighed for at godkende, at han får to et halvt år mere.



/ritzau/Reuters