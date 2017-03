Trump underskriver nyt indrejseforbud mandag

Relateret indhold Tilføj søgeagent Donald Trump Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Donald Trump

USA's præsident, Donald Trump, forventes at underskrive en revideret udgave af sit omstridte indrejseforbud allerede mandag.



Det skrev det amerikanske medie Politico, der citerer flere anonyme højtstående regeringskilder, søndag.



Dekretet vil i så fald blive underskrevet lidt over en måned efter, at Donald Trump underskrev sit oprindelige dekret, der blandt andet skulle forhindre statsborgere fra syv lande at rejse ind i USA.



Donald Trump vil ifølge Politicos kilder underskrive et nyt dekret mandag i ministeriet for national sikkerhed.



Det er foreløbig uvist, hvilke ændringer der er tilføjet det nye indrejseforbud.



27. januar underskrev Donald Trump den første udgave, der blev kritiseret for at være et indrejseforbud mod muslimer.



Dekretet blev underskrevet uden nogen for form varsel til befolkningen eller de myndigheder, der skulle håndhæve de nye regler.



Dekretet indebar et indrejseforbud mod rejsende fra syv lande med en overvejende muslimsk befolkning. Derudover indeholdt dekretet et indrejseforbud for alle flygtninge i 120 dage.



Indrejseforbuddet udløste store protester både i USA og flere andre steder i verden.



Det resulterede desuden i kaos i mange lufthavne, da tilrejsende fra de syv lande måtte tilbageholdes og i mange tilfælde sendes tilbage.



Indrejseforbuddet blev siden suspenderet. Først ved en afgørelse i en føderal domstol i Seattle og derefter ved en appeldomstol i San Francisco.



/ritzau/AFP