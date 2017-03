Kongressen skal undersøge Trumps aflytningsanklage mod Obama

Kongressen i USA er blevet bedt om at undersøge, hvorvidt Barack Obama beordrede en aflytning af Donald Trump under valgkampen sidste år.



Anmodningen er kommet, dagen efter at præsident Trump i en række opslag på Twitter anklagede sin forgænger for at aflytte ham i hovedkvarteret Trump Tower.



- Forfærdeligt! Har lige fundet ud af, at Obama har aflyttet mig i Trump Tower lige før sejren. Intet fundet. Dette er mccarthyisme!, skrev Trump med henvisning til den tidligere senator Joseph McCarthy, som bedrev heksejagt på kommunister i 1950'erne.



Trump har ikke fremlagt bevis for beskyldningerne, som en talsmand for Obama har afvist som løgn.



- Hverken præsident Obama eller nogen embedsmand i Det Hvide Hus har nogensinde beordret overvågning af nogen amerikansk statsborger. Enhver antydning af andet er simpelthen forkert, sagde talsmand Kevin Lewis lørdag.



/ritzau/Reuters