Obama-talsmand afviser Trumps anklager om aflytning

En talsmand for USA's tidligere præsident Barack Obama afviser præsident Donald Trumps beskyldninger om, at Obama har aflyttet ham.



- En hovedregel i Obama-regeringen var, at ingen embedsmand i Det Hvide Hus nogensinde blandede sig i en uafhængig undersøgelse ledet af justitsministeriet, siger talsmanden, Kevin Lewis.



- Hverken præsident Obama eller nogen embedsmand i Det Hvide Hus har nogensinde beordret overvågning af nogen amerikansk statsborger. Enhver antydning af andet er simpelthen forkert, understreger Lewis i en kortfattet meddelelse.



I en række opslag på Twitter har Trump anklaget Obama for at have aflyttet sit hovedkvarter op til præsidentvalget sidste efterår. Dog uden at fremsætte skyggen af beviser for sin påstand.



- Forfærdeligt! Har lige fundet ud af, at Obama har aflyttet mig i Trump Tower lige før sejren. Intet fundet. Dette er mccarthyisme!, skrev Trump med henvisning til den tidligere senator Joseph McCarthy, som bedrev heksejagt på kommunister i 1950'erne.



Det Hvide Hus har ikke reageret på anmodninger om at uddybe, hvad der ligger bag Trumps beskyldninger.



Tidligere Obama-rådgiver Ben Rhodes skriver i en Twitter-besked til Trump, at "ingen præsident kan beordre en aflytning".



- Disse restriktioner er indført for at beskytte borgerne mod folk som dig, skriver Rhodes.



Anklagerne om aflytning er ikke de første, Trump retter mod sin forgænger på præsidentposten.



I et interview med Fox News tidligere på ugen sagde Trump, at han tror, at Obama både står bag lækager fra Det Hvide Hus og har organiseret protesterne mod den nye regering.



Heller ikke her fremlagde Trump beviser for sine påstande.



I årevis påstod Trump også, at Obama ikke var født i USA og dermed ikke var en legitim amerikansk præsident. To måneder inden præsidentvalget i november sidste år erkendte Trump, at Obama er født i USA. Men han kommenterede ikke yderligere eller undskyldte.



/ritzau/Reuters