Minister ser tøbrud i køligt dansk-indisk forhold

Det kan være begyndelsen til et mere normaliseret forhold mellem Danmark og Indien, at Danmark er på vej til at sende to danske vækstrådgivere til landet.



Det vurderer energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), der i januar som den første danske minister siden 2009 besøgte Indien.



"Det er for mig at se tegn på, at der kan være tøbrud i et ellers køligt dansk-indisk forhold," siger Lilleholt.



"Det er selvfølgelig helt i det små. Men mange gange er det de små skridt, der skal føre til de store skridt."



Køligt efter Holck-sagen



Forholdet mellem de to lande er køligt på grund af sagen om danskeren Niels Holck, som var med til at kaste våben ned til en indisk oprørsgruppe i delstaten Vestbengalen i 1995.



Indien har krævet Niels Holck udleveret til retsforfølgelse, men indtil videre har Danmark afvist det krav. I december modtog Danmark en ny anmodning om udlevering. Den er rigsadvokaten ved at behandle.



Den ene af de to rådgivere skal hjælpe Indien med omstilling til grøn energi, og det kan komme dansk erhvervsliv til gode, forventer ministeren.