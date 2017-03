Trump beskylder Obama for at have aflyttet ham før valg

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. marts 2017

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. marts 2017

How low has President Obama gone to tapp my phones during the very sacred election process. This is Nixon/Watergate. Bad (or sick) guy! -- Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4. marts 2017

Den amerikanske præsident, Donald Trump, anklager nu sin forgænger, Barack Obama, for at have aflyttet Trumps hovedkvarter op til præsidentvalget sidste efterår.Det sker i et opslag på det sociale medie Twitter:"Forfærdeligt! Har lige fundet ud af, at Obama har aflyttet mig i Trump Tower lige før sejren. Intet fundet. Dette er mccarthyisme," skriver Trump med henvisning til den tidligere senator Joseph McCarthy, som bedrev heksejagt på kommunister i 1950'erne.I en række efterfølgende opslag kalder han det et nyt lavpunkt for de forhenværende administration, og han mener, at en advokat vil kunne føre en god sag."Jeg vil vædde med, at en advokat kunne føre en god sag ud fra det faktum, at præsident Obama aflyttede mine telefoner i oktober - lige op til valget," skriver Donald Trump i et af de efterfølgende opslag.I et tredje opslag sammenligner Trump den påståede aflytning med Richard Nixons Watergate-skandale i 1970'erne. Her blev der begået indbrud i Demokraternes Nationalkomité af præsident Nixons medarbejdere."Hvor lavt er præsident Obama lige sunket, når han har aflyttet mine telefoner under den meget hellige valgproces? Det her er Nixon/Watergate. Skidt (eller syg) fyr," skriver præsident Trump.Der er dog ikke fremsat deciderede beviser for påstanden, som allerede fredag var at læse på det højreorienterede netmedie Breitbart.En lang række nøglepersoner fra Trumps kampagnestab blev dog aflyttet under og efter valget af amerikanske efterretningstjenester, fordi de var i kontakt med højtstående russiske agenter gentagne gange sidste år.Michael Flynn, Donald Trumps nationale sikkerhedsrådgiver, blev fyret for at drøfte USA's sanktioner mod Rusland med den russiske ambassadør i USA i december.Og senest er justitsminister Jeff Sessions anklaget for at have haft kontakt til selv samme ambassadør to gange i løbet af 2016 uden at have oplyst om det.Donald Trump har tidligere anklaget Barack Obama for at have organiseret de massive protester imod ham rundt om i USA og for at have en finger med i spillet i de mange lækager, der er sluppet ud fra Det Hvide Hus.I et interview med tv-stationen Fox News sagde han om lækagerne:"Jeg tror, at præsident Obama står bag det, for hans folk står helt klart bag det. Og nogle læk kommer formentlig fra den gruppe, hvilket er alvorligt, når det kommer til national sikkerhed.""Men sådan er politik, og det vil nok fortsætte sådan, siger han videre og tilføjer, at man aldrig ved, hvad der sker i kulisserne."Heller ikke de udtalelser er bevist.