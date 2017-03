Trumps rådgiver opfandt begrebet "alternative fakta" - nu fortryder hun

Donald Trump havde blot været i Det Hvide Hus få dage, før udtrykket "alternative fakta" blev en del af fortællingen om den omstridte præsident.



Men nu kalder kvinden bag udtrykket, seniorrådgiver Kellyanne Conway, det en fejl, som hun ikke har fået lov at glemme.



Det gør hun i et interview, der bliver sendt på CBS søndag, skriver britiske The Guardian.



Her sammenligner Conway de "alternative fakta" med denne uges historiske oscarbommert, hvor den forkerte vinder af bedste film blev udråbt.



Hun ville i virkeligheden havde sagt "alternativ information og yderligere fakta", forklarer hun. Men ordene blev smeltet sammen til det nu nærmest ikoniske "alternativ fakta".



"Men ved du hvad, Norah (interviewer Norah O'Donnel, red.), med al respekt så ser jeg fejl i fjernsynet hver dag, og folk glemmer det bare."



"Alle synes, det er så sjovt, at den forkerte film blev udråbt som oscarvinder," siger Kellyanne Conway under interviewet ifølge The Guardian.



Strid om publikum ved Trumps indsættelse



Udtalelsen om de "alternative fakta" faldt under et tv-interview få dage efter Donald Trumps indsættelse 20. januar.



Her skulle Conway forsvare det første pressemøde, som talsmand Sean Spicer havde holdt. Her kritiserede han medierne for med vilje at rapportere fejlagtigt om publikummet ved indsættelsesceremonien dagen forinden.



"Det var det største publikum, der nogensinde har overværet en indsættelse. Punktum," sagde han til pressen i Det Hvide Hus, trods billeder som fortalte en ganske anden historie.



Men, lød det kort efter fra Kellyanne Conway, det var blot "alternative fakta", som Spicer havde præsenteret den fremmødte presse for.



Opfandt et terrorangreb



Det er ikke den eneste gang, Trumps seniorrådgiver har fået kritik for sine udtalelser.



Conway har blandt andet omtalt et terrorangreb på amerikansk grund, som aldrig har fundet sted.



I en anden tv-optræden har hun opfordret seerne til at købe produkter solgt af præsidentens ældste datter, Ivanka Trump. En opfordring, der stred imod de etiske retningslinjer.