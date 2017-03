Le Pens tilslutning falder efter udfald mod embedsmænd

Den højrenationale Marine Le Pen mister terræn i den franske præsidentvalgkamp.



Det skriver nyhedsbureauet Reuters.



En ny meningsmåling fra analyseinstituttet BVA giver Le Pen 26 procent af stemmerne i første runde af valget i april.



Valget afgøres over to runder, hvis ingen af kandidaterne får over 50 procent i første runde.



Opbakningen på 26 procent er 1,5 procentpoint lavere, end Le Pen fik i forrige måling fra BVA.



Fører stadig



Front Nationals frontkvinde fører dog stadig blandt kandidaterne i første runde, men hun står til at tabe klart i anden runde, der afgør, hvem der bliver landets næste præsident.



Den uafhængige Emmanuel Macron har momentum i Frankrig, og hans tilslutning stiger med tre procentpoint, så han nu er oppe på 24 procent af stemmerne.



Den konservative Francois Fillon ligger fast på 19 procent, og han vil derfor - hvis målingen holder stik - blive elimineret inden den afgørende anden runde, der står mellem de to kandidater, der får flest stemmer i første runde.



Ifølge målingen fra BVA vil Macron slå Le Pen i anden runde med 62 procent mod 38.



En anden måling fra instituttet Odoxa viser, at Macron fører i første runde over Le Pen.



Har vakt forargelse



Ifølge BVA er det sandsynligt, at Le Pen mister momentum, fordi hun ved et vælgermøde i sidste uge truede med at straffe embedsmænd, der med Le Pens ord "forfølger politiske modstandere".



Udtalelsen har vakt forargelse blandt mange politikere i Frankrig.



Den franske højrepolitiker er også i modvind, fordi hun nægter at stille op til afhøringer i en sag om mulig ulovlig aflønning af hendes personale med EU-midler.



Europa-Parlamentets plenarforsamling stemte desuden torsdag for at fratage Le Pens parlamentariske immunitet i en sag fra 2015.



Sagen handler om, at hun delte flere voldelige billeder på sociale medier.