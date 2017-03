2,2 millioner passagerer har droppet toget efter svensk grænsekontrol

En tur til Sverige og hjem igen med DSB-toget er på grund af den svenske grænsekontrol langt fra så populær, som det tidligere har været.



For siden den svenske grænsekontrol blev indført den 4. december 2016 er antallet af passagerer, der tager toget over Øresund i et DSB-tog, faldet med 2,2 mio.



Det oplyser DSB til Folketinget.



"DSB har siden grænse- og ID-kontrollen på rejser til Sverige blev indført henholdsvis pr. 12. november 2015 og 4. januar 2016 opgjort et fald i antal passagerer over Øresund på cirka 2,2 mio. svarende til cirka 12 pct," skriver DSB efter transportminister Ole Birk Olesen (LA) har spurgt til det på grund af et spørgsmål fra den radikale transportordfører Andreas Steenberg.



Måske et større fald



DSB kan ikke sige med sikkerhed, om tilbagegangen af passagerer skyldes grænsekontrollen, men transportvirksomheden vurderer, at grænsekontrollen har fået mindst 2,2 mio. passagerer til at droppe en tur over Øresund.



"DSB bemærker, at det ikke er muligt at påvise, om hele nedgangen i antal passagerer kan henføres til grænse- og ID-kontrollen på rejser til Sverige," skriver DSB og fortsætter:



"Da der imidlertid i de foregående år har været en vækst i antal passagerer over Øresund, er det DSB's skøn, at det mistede antal passagerer som følge af id-kontrollen, som minimum udgør det faktisk konstaterede fald (på 2,2 mio., red.)."



Har ændret kontrollen



For en måned siden ændrede DSB proceduren for grænsekontrollen.



Hidtil har passagerer, der kommer fra Danmark, været nødt til at hoppe af toget i Københavns Lufthavn, gå op i lufthavnens terminal 3 og skifte perron for at komme videre til Sverige.



Nu kan passagerne nøjes med at hoppe ud af toget, få tjekket sine id-papirer og fortsætte rejsen fra den samme perron.



Grænsekontrollen mellem Danmark og Sverige løber som minimum frem til maj 2017.