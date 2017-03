Minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), slår fast, at der er brug for ny lovgivning for at sikre mere fair konkurrence mellem private virksomheder og det offentlige på visse områder.



Hun har fredag holdt et indledende møde om emnet med en lang række repræsentanter for det private erhvervsliv, kommunerne og Danske Regioner.



De private virksomheder på den ene side og KL og Danske Regioner på den anden er enige om, at der er en problemstilling, som det er nødvendigt at se på.



Men de ser særdeles forskelligt på problemets omfang, konstaterer Løhde efter mødet.



- Parterne har et forskelligt billede af, hvor mange træer der så at sige står i skoven. Det skal jeg ikke gøre mig til overdommer over, siger hun.



- Det er en vigtig prioritet for regeringen, at det offentlige ikke bevæger sig ind på private markeder og udfører opgaver, som ligger langt ud over det offentliges kerneområder.



- Jeg tror, vi kommer til at se på lovgivning på en lang række områder.



Hun nævner specifikt, at regeringen ønsker at lave en samlet klageadgang. Alene det vil kræve en lang række lovændringer.



/ritzau/