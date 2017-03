Medie: Mike Pence brugte privat mail i job som guvernør

USA's vicepræsident, Mike Pence, anvendte en privat e-mailkonto i sit job, da han var guvernør i delstaten Indiana.



Det skriver mediet Indianapolis Star ifølge nyhedsbureauet Reuters.



Mike Pence brugte ifølge mediet "rutinemæssigt en privat mailkonto i embeds medfør som guvernør i Indiana".



Han skulle ved flere lejligheder have diskuteret emner som national sikkerhed og andre potentielt følsomme emner.



Det fremgår af udleverede mail til Indianapolis Star, at Mike Pence brugte sin private AOL-konto til at kommunikere med sine toprådgivere.



Her diskuterede de emner som blandt andet sikkerheden omkring Mike Pences eget hus og delstatens håndtering af terrortrusler.



Indianapolis Star har talt med eksperter, der siger, at afsløringerne giver anledning til bekymring om, hvorvidt følsomme oplysninger har været godt nok beskyttet mod hackerangreb.



Det fremgår også af mediets oplysninger, at Mike Pences e-mailkonto rent faktisk var udsat for et hackerangreb sidste sommer.



Det skete, da en hacker benyttede hans konto til at sende falske e-mail til hans kontakter, hvor det fremgik, at Mike Pence og hans kone var blevet angrebet i Filippinerne under en rejse.



Det fik guvernøren til at sende en mail til alle modtagere af mailen, hvor han beklagede forvirringen.



Under præsidentvalgkampen kritiserede Mike Pence sammen med den daværende præsidentkandidat, Donald Trump, rivalen Hillary Clintons brug af en privat e-mailkonto, da hun tjente som USA's udenrigsminister.



Han beskyldte blandt andet demokraten for at håndtere potentielt fortrolige oplysninger skødesløst.



Mike Pence mener dog ikke, at de to sager kan sammenlignes.



Hans talsmand kalder over for Indianapolis Star sammenligningen "absurd" og understreger, at Pence aldrig diskuterede anliggender, der lå uden for delstatens område.



I Indiana er det ikke ulovligt for embedsmænd at anvende private e-mailkonti, skriver Indianapolis Star.



/ritzau/