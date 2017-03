Der skal flere ud på arbejdsmarkedet. Men det skal ikke ske ved at hæve pensionsalderen.



Det er det nærmeste, finansminister Kristian Jensen (V) torsdag kommer et svar på, hvilke reformer det er, regeringen gerne vil gennemføre for at genopfylde statskassen, når regningen for nyt boligskattesystem er betalt.



- Jeg vil bare sige, at det bliver ikke pensionsalderen. Men vi kigger på de reformmuligheder, der er, siger han.



Det svar er ikke præcist nok for Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale, som VLAK-regeringen forhandler nyt boligskattesystem med.



De har længe efterlyst, at regeringen gjorde det klart, hvor den vil finde de 32,5 milliarder, dens forslag koster frem til 2025.



Det gjorde regeringen så onsdag. I gennemsnit vil regeringen finde 1,7 milliarder årligt ved at beskære rentefradraget. Mens råderummet i statskassen skal bidrage med 2,4 milliarder årligt i gennemsnit.



Det er mere at beskrive som et lån end en finansiering, mener DF.



- Når vi ikke har finansieringen på plads, bliver det svært at tale om de enkelte elementer i ordningen, siger finansordfører René Christensen (DF).



/ritzau/