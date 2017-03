Løkke undsiger egen gruppeformand om politikerløn

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) tager det ganske roligt, at hans egen gruppeformand er gået imod regeringen i spørgsmålet om politikernes løn.



Søren Gade står sammen med Socialdemokratiet bag et forslag om, at medlemmer af Folketinget kan frasige sig deres pensionsordning og gå ned i løn, hvis vedkommende har lyst.



Det afviser statsministeren dog.



- I sidste ende kan man ikke mene to ting om den samme sag, derfor mener Venstre kun én ting.



- Det vil være uholdbart, hvis vi laver et system, hvor den enkelte person skal stå moralsk til ansvar for sin egen løn, siger Lars Løkke Rasmussen.



Gade møder ikke op i folketingssalen, når der skal stemmes om forslaget engang i fremtiden.



Sammen med resten af regeringspartierne stemmer Venstre dermed nej til forslaget.



Statsministeren henviser til, at den amerikanske præsident, Donald Trump, har luftet ideen om at tage én dollar i løn som amerikanernes leder.



Men det er ikke vejen frem, lyder det.



- Det vil skabe mulighed for, at vi på sigt vil få populisme. En konkurrence om, "stem på mig, jeg skal slet ikke have nogen løn", siger statsministeren.



Helt konkret er det Gade og Socialdemokratiets gruppeformand, Henrik Sass Larsen, der står bag forslaget.



/ritzau/