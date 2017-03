Samuelsen vil sikre danske interesser efter brexit

Danske interesser var det altoverskyggende tema, da udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) torsdag havde besøg af den britiske brexit-minister, David Davis.



- Vi skal forsvare danske virksomheder og danskere i Storbritannien, siger Samuelsen.



- Jeg er sikker på, at vi finder frem til en aftale, som gavner alle parter, siger han.



Det er også briternes intention at sikre danskere og andre EU-borgere, som bor i Storbritannien, når briterne formelt har forladt EU. Det siger David Davis.



- Efter at vi har forladt EU, ønsker vi, at EU klarer sig godt. Det er vigtigt, at vi passer på EU-borgere i Storbritannien og selvfølgelig britiske statsborgere i udlandet.



- Det handler om at få en god aftale omkring juridiske spørgsmål og en konstruktiv aftale om handel. Vi har fælles interesse i handel mellem vores lande, siger David Davis.



Han tilføjer, at der skal landes en god aftale om ting som pension og velfærdsydelser for danskere og EU-borgere, der er bosat i Storbritannien.



Den britiske premierminister, Theresa May, har erklæret, at hun senest med udgangen af marts vil udløse EU's såkaldte artikel 50.



Det vil formelt indlede forhandlingerne mellem Storbritannien og EU-systemet om briternes farvel til EU, sådan som et flertal af vælgerne besluttede ved folkeafstemningen i juni i fjor.



/ritzau/