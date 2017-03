Simon Emil Ammitzbøl om skattelettelser:

Eksklusivt for kunder

Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøl (LA) slog onsdag fast, at det ikke er ham, der kommer til at stå i vejen for topskattelettelser. Det skete i Industrien hus, hvor Cepos afholdt Vækstkonference.



"Jeg er frisk på det meste. Det er ikke...