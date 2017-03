USA-analytiker: Nu går jagten ind på Trumps justitsminister

Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus kræver den amerikanske justitsminister Jeff Sessions' afgang efter en historie om møder mellem Sessions og den russiske ambassadør i landet før valget i 2016.



Umiddelbart er historien i sig selv ikke nok til at vælte justitsministeren, vurderer Mads Fuglede, som er USA-analytiker hos kapitalforvalteren Formuepleje.



Men det skyder jagten på Jeff Sessions' hoved i gang, forklarer han.



"Hvis han har diskuteret noget med Kislyak (Ruslands ambassadør i USA, red.), der er i strid med USA's interesser, vil det være noget, der skal op til en høring," siger Mads Fuglede.



"Hvis han har lovet russerne at arbejde for at hæve sanktionerne, skal det op. Og det vil måske være i strid med en lov, man har."



Samtalerne fandt sted, mens Jeff Sessions var senator. Derfor tvivler Mads Fuglede på, at samtalerne ikke er blevet registreret af de amerikanske efterretningstjenester, der havde videregivet en eventuel bekymring.



/ritzau/