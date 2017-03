En af Donald Trumps første handlinger som præsident vil efter alt at dømme få fatale konsekvenser for millioner af piger og kvinder verden over.



Så dyster er vurderingen fra en stribe europæiske regeringer, der har sat sig for at mindske skaderne.



Sammen med ministerkolleger fra Holland, Sverige og Belgien er den danske minister for udviklingssamarbejde, Ulla Tørnæs (V), torsdag vært ved den internationale konference "She Decides" i Bruxelles.



Formålet er at afværge konsekvenserne af, at Trump har forbudt, at amerikansk udviklingsbistand bliver givet til organisationer, der har noget som helst med abort at gøre.



"Jeg er stærkt bekymret for den beslutning, man har truffet i USA. Det efterlader et enormt hul."



"Det er utroligt vigtigt for mig, at vi fra dansk side kæmper for kvinders ret til selv at bestemme over deres egen krop," siger ministeren.



Det er endnu uklart, nøjagtigt hvor hårdt den amerikanske beslutning vil ramme.



En vurdering går på, at fraværet af amerikansk udviklingsbistand i de nærmeste år vil medføre 6,5 millioner uønskede graviditeter og 2 millioner usikre aborter.



Samtidig risikerer over 20.000 kvinder at dø i forbindelse med graviditet eller fødsel.



På trods af de nedslående udsigter mener Ulla Tørnæs ikke, at det er uoverkommeligt at udbedre skaderne.



"Jeg er overbevist om, at vi kan gøre en forskel. Da Bush gennemførte tilsvarende regler blot i mindre omfang, lykkedes det at samle opbakning, så der i vid udstrækning blev kompenseret for amerikanernes beslutninger."



I organisationen Women Deliver, der arbejder for kvinders sundhed og rettigheder, roser præsident Katja Iversen det europæiske initiativ.



Med base i New York afventer hun og hendes medarbejdere i disse dage med ængstelse det endelige indhold af Trumps beslutning.



"Det her bliver grimt, og jeg tror, det bliver grimmere, end vi kan forestille os," siger Katja Iversen.



Hun henviser til, at det umiddelbare udspil ser ud til at ramme meget bredt. Således at organisationer, der eksempelvis kæmper mod malaria og hiv, også kan blive ramt økonomisk, hvis de blot har det mindste med abort at gøre.



