Sessions afviser urent trav om russiske forbindelser

"Jeg mødtes aldrig med russiske embedsfolk for at diskutere valgkampen. Jeg har ingen idé om, hvad disse beskyldninger handler om."



Sådan lyder det fra USA's justitsminister, Jeff Sessions, efter at Washington Post har berettet om, hvordan han i 2016 to gange havde samtaler med Ruslands ambassadør i USA, Sergej Kislyak.



Offentligheden har ifølge avisen ikke tidligere været informeret om samtalerne mellem Sessions og den russiske topdiplomat.



Og under en høring i Senatet 10. januar undlod Sessions tilmed at informere om kontakten, selv om han blev adspurgt direkte om emnet.



"Jeg havde ingen kommunikation med russerne," lød det blandt andet fra Sessions dengang.



Jeff Sessions mener dog stadig ikke, at han har gjort noget forkert. Han kalder de nye oplysninger for et forsøg på at miskreditere den nye administration.



"Dette er det seneste angreb mod Trump-administrationen af partiske demokrater. Sessions mødtes med ambassadøren i sin kapacitet som medlem af udvalget for de væbnede styrker, hvilket er helt i tråd med hans svar (til Senatet, red.)," lyder det i et skriftligt svar til CNN.



/ritzau/