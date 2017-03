Topdemokrat: USA's justitsminister bør trække sig

Demokraternes leder i Repræsentanternes Hus, Nancy Pelosi, kræver, at den amerikanske justitsminister Jeff Sessions går af efter medierapporter om møder med Ruslands ambassadør i USA.



Det skriver Reuters.



Kravet fra Pelosi kommer i kølvandet af oplysninger i Washington Post.



"Nu, efter at have løjet under ed i Kongressen om sin kommunikation med russerne, må justitsministeren trække sig," siger Pelosi i en erklæring.



Ifølge avisen havde Sessions to gange i løbet af 2016 samtaler med den russiske ambassadør Sergej Kislyak.



Men det fortalte Jeff Sessions ikke noget om under en høring i Senatet i januar, hvor medlemmerne havde mulighed for at stille ham alle slags spørgsmål, inden Senatet ved en afstemning skulle afgøre, om Sessions skulle være ny justitsminister.



/ritzau/