Fillon kalder anklager politisk mord og fortsætter valgkamp

Relateret indhold Tilføj søgeagent Francois Fillon Log ind som Børsen kunde og få adgang til søgeagenter. Artikler Personer Francois Fillon

Efter et hasteindkaldt pressemøde, hvor den samlede franske presse afventede, om den konservative franske præsidentkandidat, Francois Fillon, ville trække sig, står det klart, at Fillon ikke vil trække sig.



Det på trods af, at Fillon onsdag er blevet indkaldt af de undersøgelsesdommere, der behandler anklager mod ham, til at afgive forklaring 15. marts.



På pressemødet siger Fillon, at han er blevet uretfærdigt behandlet og kalder anklagerne mod ham for "politisk mord".



"Kun folket kan beslutte. Ja, jeg er kandidat til valget," siger han på et pressemøde, der transmitteres af franske BFMTV, og slår fast, at han bliver og kæmper.



I sidste uge anmodede anklagemyndigheden om at få indledt en efterforskning af Francois Fillon.



Han beskyldes for at have betalt sin hustru af skatteborgenes penge for arbejde, hun ikke har udført.



Men han mener ikke, at anklagerne imod ham er retfærdige.



"Retsstaten er blevet systematisk forulempet," siger han.



På pressemødet meddelte Fillon dog, at han agter at møde op d. 15 marts og svare på dommernes spørgsmål.



/ritzau/