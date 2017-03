Løkke: Aftale om boligskat er snart i hus

Der indgås en aftale mellem regeringen og en række partier om boligskat i de næste par uger.



Det siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), før finansminister Kristian Jensen (V) onsdag præsenterer en plan, som skal finansiere regeringens boligskat til 32 milliarder kroner.



- Nu kæmper vi for at få en boligskat på plads. Det, håber og tror jeg på, kommer til at ske om nogle uger. Det er en meget vigtig brik, når man skal kigge på vores samfundsøkonomi i de kommende år, siger statsministeren.



Regeringen forhandler med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale. Regeringen vil aftrappe rentefradraget og bruge det økonomiske råderum til at betale regningen for boligskatten, bekræfter han.



- Vi skal kombinere hensynet til at sikre fremtidige boligskatter til statskassen med tryghed for den enkelte boligejer, siger Lars Løkke Rasmussen.



Regeringen vil fastfryse grundskylden indtil 2021, da de nye vurderinger træder i kraft. Aftalen om boligskat indgår i den økonomiske 2025-plan, som regeringen fremlægger inden sommerferien, påpeger statsministeren.



I hans skattereform fra 2009 aftrappes rentefradraget med én procent om året fra 2012 til 2019. Den aftrapning vil regeringen fortsætte. Det støtter De Radikale med opbakning fra Dansk Folkeparti.



Statsministeren venter ikke, at boligejere med aftalen betaler mindre boligskat end før.



- Jeg kan ikke komme i tanke om, at der skulle være nogle boligejere, som kommer til at betale mindre i boligskat på grund af vores udspil, siger Lars Løkke Rasmussen.



- Min definition af en skattelettelse er, at man betaler mindre fremadrettet, siger han.



Boligskatten skal følge lønudviklingen. Hvis statskassen tjener mere, skal skatten på arbejde ned, siger Lars Løkke Rasmussen.



