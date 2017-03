Trumps dekret sender ikke danske soldater ud af Syrien

Hverken Donald Trumps dekret eller hans bifald af tortur får Danmarks regering til at overveje at trække danske specialstyrker tilbage fra landjorden i Irak og Syrien.



For der er ingen sammenhænge mellem Trumps dekret om indrejseforbud og den amerikanske regerings generelle udenrigspolitik.



Det siger udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) på et samråd om Danmarks militære samarbejde med USA efter Trumps tiltræden som amerikansk præsident.



- Jeg var selv tidligt ude at tage afstand fra dekretet. Men når det er sagt, så synes jeg også, vi skal være varsomme med at blande tingene sammen, siger Samuelsen.



- En ting er amerikansk indenrigspolitik. En anden ting er en fælles kamp mod Isil (den militante bevægelse Islamisk Stat, red.).



- Vor tids største trussel er Isil, og bekæmpelsen af Isil sker i en bred international koalition bestående af 60 andre lande.



- Det skal vi ikke blande sammen med Trumps dekret. Uagtet af, hvad vi måtte mene om det, siger Samuelsen.



Der er heller intet, der tyder på, at den amerikanske politik, når det gælder tortur, har ændret sig, oplyser forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V), der også er med på samrådet.



- Regeringen er ikke bekendt med, at der foreligger konkrete ændringer i en konkret politik eller praksis i anvendelse af tortur.



- Den amerikanske forsvarsminister, James Mattis, har også taget afstand til tortur, siger Claus Hjort Frederiksen.



Samuelsen understreger desuden, at Danmark vil overholde folkeretten og dermed aldrig tillade tortur.



Senest holdt Trump en tale natten til onsdag dansk tid, hvor han indledte med at tale om et mere forenet USA, som ellers ikke hidtil har været hans hovedbudskab. Han varslede også en indvandringsreform.



/ritzau/