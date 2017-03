Samuelsen får besøg af brexit-minister

Farvel-minister David Davis - også kendt som den britiske brexit-minister - gæster torsdag København for at sige goddag til udenrigsminister Anders Samuelsen (LA).



Det oplyser Udenrigsministeriet.



Samuelsen og David Davis holder et såkaldt doorstep klokken 12.45 i Udenrigsministeriet efter deres møde.



David Davis skal også mødes med finansminister Kristian Jensen (V) under sit besøg i den danske hovedstad.



/ritzau/