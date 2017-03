Obama-parret takker ja til bogaftale på over 400 millioner

Relateret indhold Artikler

Barack og Michelle Obama, det tidligere førstepar i USA, har underskrevet en rekordstor bogaftale med forlaget Penguin Random House.



Det skriver Financial Times (FT).



Bogaftalen er ikke blevet lagt frem i sin helhed, men de to får ifølge FT over 60 millioner dollar for at nedfælde deres erindringer. Det svarer til over 422 millioner danske kroner.



"Selskabet har erhvervet verdensomspændende rettigheder på to bøger. De skal skrives af henholdsvis præsident Obama og fru Obama," skriver Penguin Random House i en pressemeddelelse.



Summen på 60 millioner dollar er den højeste nogensinde for en præsident eller et præsidentpars erindringer fra Det Hvide Hus, skriver Financial Times.



Aftalen er blevet forhandlet igennem af den kendte Washington-advokat Robert Barnett, der også repræsenterede George W. Bush og Bill Clinton.



Som en del af aftalen vil Penguin Random House "donere en million bøger til den velgørende organisation First Book i Obama-familiens navn".



Barack Obama har allerede skrevet to erindringsbøger og en børnebog.



Han har ved flere lejligheder sagt om sig selv, at han har "en forfatters følsomhed". Den tidligere præsident har også sagt, at han ikke vil skrive en konventionel bog om sin tid i Det Hvide Hus.



Michelle Obamas erindringer vil også blive ventet, skriver AFP.



Den tidligere førstedame er efterkommer af slaver. Hun blev landets første sorte førstedame, og hun var særdeles populær hele vejen gennem Barack Obamas regeringstid.



"Vi ser meget frem til at arbejde sammen med præsident Obama og Fru Obama, så deres bøger kan få verdensomspændende betydning," siger direktør i Penguin Random House Markus Dohle.



/ritzau/AFP