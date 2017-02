Relateret indhold Tilføj søgeagent Europa-Parlamentet

Et flertal blandt EU-landenes miljø- og klimaministre har efter hårde forhandlinger og knubbede ord stillet sig bag et kompromis, der skal reparere EU's system for handel med forureningskvoter.



19 af de 28 EU-lande bakker op om kompromisset, hvis præcise indhold ikke er offentliggjort ved mødets afslutning i Bruxelles ved 18.30-tiden.



Kompromisteksten skal nu bruges som udgangspunkt for forhandlinger med EU-Parlamentet, der enedes om sit forhandlingsoplæg i sidste uge.



Blandt andre den polske minister brokkede sig ved mødets slutning højlydt over mødets og forhandlingernes forløb.



/ritzau/