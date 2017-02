Det har ingen gang på jord med afgifter på gødning, sådan som Det Miljøøkonomiske Råd foreslår i en ny rapport.



Det siger Venstres miljø- og fødevareordfører, Erling Bonnesen.



- En afgift har det med at blive til en ny skat. Det er ikke det, vi har brug for, siger Erling Bonnesen.



Vismændene mener, at det samfundsøkonomisk vil være bedst at indføre en afgift på brugen af gødning.



Afgiften skal ifølge eksperterne skrues sådan sammen, at den tager højde for den skadevirkning, som det udvaskede kvælstof kan have på miljøet.



Det vil i praksis sige, at det bliver dyrere at gøde jorden i områder, hvor miljøet er særligt sårbart over for forurening.



I andre områder, der er mere robuste, skal landmænd til gengæld slippe for afgiften.



Men Venstres miljø- og fødevareordfører mener, at det er "teoretiske skrivebordstanker".



Erling Bonnesen mener, at regeringen med den vedtagne landbrugs- og fødevarepakke har iværksat tilstrækkelige initiativer til at sikre, at udledningen af kvælstof mindskes.



- Vi har vedtaget en landbrugs- og fødevarepakke, som sikrer, at vi får indrettet en målrettet miljøregulering.



- På den ene side tilfører man mere gødning til marker, der kan holde til det. På den anden side etablerer vi minivådområder og andre kompenserende foranstaltninger der, hvor der er brug for det.



- På den måde får vi gennemført landbrugs- og fødevarepakken, uden at det skader eller belaster miljøet ekstra, siger Erling Bonnesen.



Også erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer ønsker forslaget om en afgift på gødning hen, hvor peberet gror.



- En afgift vil betyde, at man reducerer produktionen. Det vil få betydning ikke bare for landbruget, men hele følgeindustrien - slagterier, mejerier og grovvaresektor.



- Der er en masse eksport, som bidrager til samfundsøkonomien på de her områder. Det har vismændene overhovedet ikke taget med i deres betragtninger, siger områdedirektør Niels Peder Nørring, Landbrug & Fødevarer.



/ritzau/