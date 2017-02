Thyra Frank: Mange konkurser har gjort ældre utrygge

38 private leverandører af ældrepleje er gået konkurs siden 2013.



Her blev loven ændret, så hjemmeplejen i højere grad kom i udbud i kommunerne.



Men mange af virksomhederne er blevet nødt til at dreje nøglen om, og det har medført utryghed, fortæller ældreminister Thyra Frank (LA) på et pressemøde tirsdag.



- Der er ingen tvivl om, at der er mange ældre, der har følt sig utrygge, netop fordi de ikke har vidst, hvem der kommer i morgen, og om det er en, de kender.



- Det betyder uendeligt meget i et ældreliv, at man ved, hvor der er tryghed. Det er derfor, vi skal se på de her ting nu, siger ældreministeren.



VLAK-regeringen præsenterede tirsdag en række initiativer, der skal være med til at sætte en stopper for de mange konkurser i den private ældrepleje.



Ifølge fagforbundet FOA har konkurserne ramt mindst 11.000 ældre og over 1600 ansatte siden 2013.



Et såkaldt serviceeftersyn skal nu være med til at undersøge den nuværende lovgivning. Og samtidig vil regeringen indlede en dialog med de øvrige partier, Kommunernes Landsforening og en række interessenter.



/ritzau/