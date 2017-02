Onsdag løfter Løkke sløret for finansiering af ny boligskat

Relateret indhold Artikler

Det går trægt med forhandlingerne om et nyt boligskattesystem, lyder kritikken fra S-formand Mette Frederiksen under Folketingets spørgetime tirsdag.



Hun vil gerne vide, hvornår regeringen har tænkt sig at give et bud på, hvad der skal finansiere det milliarddyre nye system.



Det vil ske onsdag, lyder statsminister Lars Løkke Rasmussens (V) korte svar i folketingssalen.



Partierne er indkaldt til næste forhandlingsmøde om boligskattesystemet torsdag i Finansministeriet. Og her vil de altså forinden have fået regeringens bud på en finansiering.



Men hvem eller hvad, der skal finansiere det nye system, vil Lars Løkke Rasmussen ikke svare på.



/ritzau/