Regeringen vil luge ud i tilbud og få unge på rette kurs

100 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse eller opnå erhvervskompetence via beskæftigelse.



Sådan lyder ambitionen fra en ekspertgruppe, der er blevet bedt om at komme med anbefalinger til, hvordan man løfter især de udsatte unge i uddannelse og arbejde.



Ekspertgruppen foreslår en ny forberedende uddannelse. Den skal erstatte den "jungle af tilbud", der eksisterer i dag.



- Den nye forberedende uddannelse vil have tre spor: en almen, en produktionsskolelinje og en erhvervslinje, siger rektor fra professionshøjskolen Metropol Stefan Hermann, der er formand for ekspertgruppen.



Den nye forberedende uddannelse henvender sig til unge under 30 år og skal give dem "et forløb uden omveje og nederlag".



Mens almenlinjen vil bestå af teoretisk undervisning med praksis og kombinationsforløb, vil produktionslinjen have fokus på produktion i værksted. Erhvervslinjen skal indeholde praktik i en virksomhed.



Undervisningsminister Merete Riisager (LA) kvitterer for anbefalingerne. Nu vil regeringen kigge dem igennem og inden længe spille ud med et samlet forslag.



Men regeringen kan allerede nu afsløre, at forslaget om den nye forberedende uddannelse bliver en del af regeringens udspil.



- Vi har bare ikke gjort det godt nok, siger Riisager og betoner, at regeringen først og fremmest vil forenkle de mange ordninger for unge, der har svært ved at komme videre efter folkeskolen.



- Det er en jungle, som mange unge farer vild i, siger ministeren.



- Mest af alt er det en dårlig situation for hver af de 70.000 unge, som ikke får en uddannelse eller job efter folkeskolen.



Når regeringen har fremlagt sit udspil, bliver der indkaldt til forhandlinger med Folketingets øvrige partier.



