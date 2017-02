DF vil lovgive ud fra gode erfaringer i privat ældrepleje

Når regeringen i den kommende tid gennemfører et serviceeftersyn af de mange konkurser i den private ældrepleje, skal der lægges vægt på succeshistorier fra kommunerne.



Det mener Dansk Folkepartis ældreordfører, Jeppe Jakobsen.



- Det er rigtig godt, at man får undersøgt de steder, det går skidt, siger ordføreren.



- Men vi vil også gerne have lavet en undersøgelse af de steder, det er gået godt. Hvis der er nogle fællesnævnere, der gør, at man får et godt udbud og en god udlicitering, skal de skrives ind i lovgivninger og vejledninger, siger han.



38 virksomheder er gået konkurs i den private ældrepleje, siden lovgivningen blev ændret i 2013, så hjemmeplejen i højere grad kom i udbud ude i kommunerne.



De mange konkurser har nu fået VLAK-regeringen til at iværksætte en række initiativer, der blev præsenteret på et pressemøde i Økonomi- og Indenrigsministeriet tirsdag.



Foruden et serviceeftersyn af konkurserne lægger regeringen op til at indlede en dialog med en række interessenter, Kommunernes Landsforening og de øvrige politiske partier på Christiansborg.



Regeringens planer får ros af Dansk Folkeparti.



- Det er godt, at regeringen er lydhør. Jeg var allerede ude i sidste uge og sige, at det skulle sættes i gang, så det er godt, at regeringen lytter, siger Jeppe Jakobsen.



- Det var noget, jeg havde en snak med Thyra Frank om i sidste uge, hvor jeg bad hende om at sætte gang i det. Så det er clearet med os, lyder det fra ordføreren.



